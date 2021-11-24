Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

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24/11/2021

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (23 Kasım 2021 Salı) oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasını Düzova, Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Kulübü ve Ozanköy üç puanla kapattı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Karaoğlanoğlu ve Mağusa Kültür Derneği- Gazimağusa Darts Birliği karşılaşmaları beraberlikle sonuçlandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Karaoğlanoğlu: 8-8

Düzova - Merit Alsancak Yeşilova: 10-6

Miracle Değirmenlik- Taşkınköy: 12-4

Mağusa Kültür Derneği- Gazimağusa Darts Birliği: 8-8

Cihangir Av.At.Birliği- Yükseliş Hentbol İhtisas: 15-1

Ozanköy- Mesarya Darts Birliği: 12-4

24/11/2021 10:08
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TAGS: Efes Pilsen Darts Birinci Ligi, kktc
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