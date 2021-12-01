Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

On iki takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas, Cihangir Avcılık Atıcılık, Mağusa Kültür Derneği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (30 Kasım 2021 Salı) oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas, Cihangir Avcılık Atıcılık, Mağusa Kültür Derneği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla kapattı.

Dört hafta sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık 12 puan ve averajla lider konumda bulunuyor. Lideri aynı puanla Miracle Değirmenlik takip ediyor.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova- Miracle Değirmenlik: 1-15

Karaoğlanoğlu- Düzova: 13-3

Yükseliş Hentbol İhtisas- Ozanköy: 10-6

Gazimağusa Darts Birliği- Cihangir Av.At.Birliği: 4-12

Taşkınköy-Mağusa Kültür Derneği: 6-10

Mesarya Darts Birliği- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 5-11

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 4 4 0 0 51 13 12 38

2.Miracle Değirmenlik S.K. 4 4 0 0 47 17 12 30

3.Karaoğlanoğlu S.K. 4 3 1 0 47 17 10 30

4.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 4 2 1 1 36 28 7 8

5.Ozanköy S.K. 4 2 0 2 32 32 6 0

6.Mağusa Kültür Derneği 4 1 2 1 32 32 5 0

7.Gazimağusa Darts Birliği 4 1 1 2 30 34 4 -4

8.Taşkınköy S.K. 4 1 1 2 29 35 4 -6

9.Düzova S.K. 4 1 1 2 26 38 4 -12

10.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 4 1 1 2 24 40 4 -16

11.Mesarya Darts Birliği 4 0 0 4 16 48 0 -32

12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 4 0 0 4 14 50 0 -36

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01/12/2021 11:36