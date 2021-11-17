Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

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17/11/2021

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

Oniki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu rakiplerini mağlup etti. 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (16 Kasım 2021 Salı) oynanan karşılamalarla devam edildi.

Oniki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu rakiplerini mağlup etti. 

Yükseliş Hentbol İhtisas-Mağusa Kültür Derneği ve Taşkınköy-Düzova karşılamalarının berabere sonuçlandığı haftayı Karaoğlanoğlu lider tamamladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (4-12)

Ozanköy S.K.- Cihangir Av.At.Birliği (4-12)

Yükseliş Hentbol İhtisas- Mağusa Kültür Derneği (8-8)

Gazimağusa Darts Birliği- Miracle Değirmenlik (7-9)

Taşkınköy-Düzova (8-8)

Mesarya Darts Birliği-Karaoğlanoğlu (3-13)

17/11/2021 16:11
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TAGS: Efes Pilsen Darts
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