Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 19.hafta tamamlandı

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16/03/2022

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 19.hafta tamamlandı

 

I On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve Vadili Darts Derneği üç puanla kapattı.

 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün (14 Mart 2022 Pazartesi) oynanan 19’uncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve Vadili Darts Derneği üç puanla kapattı.

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği karşılaşmasının ertelendiği haftaya lider giren Minareliköy, konuk ettiği LEGEND’i 12-4 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.       

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 19’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 11-5

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 11-5

Minareliköy-LEGEND: 12-4

Gönyeli Av.At.K- Vadili Darts Derneği: 7-9

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği(Ertelendi)

 

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                          

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Minareliköy             19        18        0          1          235      69        54        166

2.Diamond Child                    18        16        1          1          191      97        49        94

3.Gönyeli Darts Birliği           18        16        0          2          195      93        48        102

4.LEGEND                             19        10        3          6          164      140      33        24

5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    19        8          3          8          147      157      27        -10

6.Vadili Darts Derneği           19        6          4          9          139      165      22        -26

7.Güzelyurt Darts Birliği        19        6          4          9          128      176      22        -48

8.Gönyeli                                19        4          6          9          131      173      18        -42

9.Cihangir                               19        5          3          11        128      176      18        -48

10.Gönyeli Av.At.K.              19        4          5          10        126      178      17        -52

11.Beyarmudu Belediyesi      19        3          2          14        118      186      11        -68

12.Lefkoşa Darts Birliği         19        1          1          17        106      198      4          -92

                       

 

 

 

 

 

 

 

16/03/2022 09:21
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TAGS: Efes Pilsen Darts Süper Ligi, spor, haber
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