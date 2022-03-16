Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 19.hafta tamamlandı

I On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve Vadili Darts Derneği üç puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün (14 Mart 2022 Pazartesi) oynanan 19’uncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve Vadili Darts Derneği üç puanla kapattı.

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği karşılaşmasının ertelendiği haftaya lider giren Minareliköy, konuk ettiği LEGEND’i 12-4 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 19’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 11-5

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 11-5

Minareliköy-LEGEND: 12-4

Gönyeli Av.At.K- Vadili Darts Derneği: 7-9

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği(Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 19 18 0 1 235 69 54 166

2.Diamond Child 18 16 1 1 191 97 49 94

3.Gönyeli Darts Birliği 18 16 0 2 195 93 48 102

4.LEGEND 19 10 3 6 164 140 33 24

5.Coşkuner K.S.ve Spor D. 19 8 3 8 147 157 27 -10

6.Vadili Darts Derneği 19 6 4 9 139 165 22 -26

7.Güzelyurt Darts Birliği 19 6 4 9 128 176 22 -48

8.Gönyeli 19 4 6 9 131 173 18 -42

9.Cihangir 19 5 3 11 128 176 18 -48

10.Gönyeli Av.At.K. 19 4 5 10 126 178 17 -52

11.Beyarmudu Belediyesi 19 3 2 14 118 186 11 -68

12.Lefkoşa Darts Birliği 19 1 1 17 106 198 4 -92

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16/03/2022 09:21