Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edildi

12 takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner, Diamond Child, Minareliköy, LEGEND ve Vadili Darts Derneği üç puanla tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (15 Kasım 2021 Pazartesi) oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

12 takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy, LEGEND ve Vadili Darts Derneği üç puanla tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 15-1 mağlup ederek haftanın lideri oldu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 10-6

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği- Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Diamond Child-Güzelyurt Darts Birliği: 13-3

Minareliköy- Gönyeli Av.At.K.: 15-1

LEGEND- Cihangir: 13-3

Vadili Darts Derneği-Gönyeli: 9-7

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16/11/2021 10:15