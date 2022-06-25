efidankibris.com üzerinden challenge başlatıldı
25/06/2022
Influencer Çağlar Davutoğlu, Instagram’da admini olduğu Gibris Memcigleri sayfası üzerinden bir challenge başlattı.
Hepimizi derinden yaralayan yangının külleri henüz soğumadan yeni fidanlar için harekete geçelim çağrısıyla başlatılan challenge efidankibris.com üzerinden bağışlanan fidanlarla anlam buluyor. efidankibris.com sitesi üzerinden bağış yapan isimleri Instagram gibrismemcigleri sayfasından yayınlayan Çağlar Davutoğlu takdir topladı.