Efsane bürokrata duygusal veda

Maliye Bakanlığı’nın efsane müsteşarı Ahmet Havutçu, 60 yaş haddi nedeniyle kamudaki görevine veda etti. Ersin Tatar, Zeren Mungan, Hasan Başoğlu, Birikim Özgür ve Serdar Denktaş ile aralıksız çalışan ve gerçek anlamda kamu hizmetini herkese eşit davranarak tamamlayan Havutçu, bu özelliği ile bürokratların partizanlık yapmadan da görev yapabileceğinin bir simgesi.

Ahmet Havutçu kamuya veda ederken, çalıştığı tüm bakanlar da veda yemeğine katılarak büyük bir vefa örneği sergiledi. Havutçu, tüm eski bakanları tek tek arayarak yemeğe davet ederken, mevcut Maliye Bakanı Serdar Denktaş da tüm eski bakanlara ulaşarak, yemeğe ev sahipliği yaptı. Havutçu ile görev yapan bürokratlar da yemekte hazır bulundu.

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