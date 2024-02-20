Efsaneler müzik haklarını rekor fiyata satıyor

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1,2 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.



Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi efsane isimlerin albümlerinin rekor fiyata satılmasının ardından Queen grubunun da rekor kırması bekleniyor. 2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Hayatta kalan grup üyelerinin, Queen'in müzik haklarını bu rakamın iki katına satması bekleniyor.

Bu satışla birlikte, dünyaca ünlü müzisyenlerin koleksiyonları için yüksek meblağlar talep etmeye devam edebileceği ifade ediliyor.

Disney Music Group, grubun Kuzey Amerika haklarına sahip. İngiltere merkezli Queen Productions adlı şirket ise grubun küresel hakların mülkiyetini elinde tutuyor.

JACKSON'IN MÜZİK KATALOĞUNUN YARISI REKOR FİYATA SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda "Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.

Variety'nin haberine göre, anlaşmanın detayları gizli tutulsa da bu miktar tek bir şarkıcının müzik koleksiyonu için verilen en büyük rakam.



Bugüne kadarki en büyük müzik kataloğu anlaşması ile Sony, Jackson'ın şarkılarının ve beste yazma kataloglarının yer aldığı koleksiyonun yüzde 50'sine sahip oldu. Jackson'ın "Beat it" ve "Bad" gibi hit şarkıların yanı sıra Sony, Sly Stone tarafından yazılan şarkılara ve Ray Charles, Jerry Lee Lewis gibi sanatçıların şarkılarına da sahip oldu.