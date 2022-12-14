Efsanesiyle 11 yıl önce aynı karede, şimdi finalde!

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu. Maçın iki kahramanı şüphesiz Lionel Messi ile Julian Alvarez'di. İkilinin yolu 11 yıl önce kesişti. O zaman Messi'yle fotoğraf çektirmek isteyen Alvarez, şimdi ikonuyla ülkesini Dünya Kupası finaline taşıdı.

2022 Dünya Kupası'nda final bileti alan ilk ekip Arjantin oldu. Tangocular, 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran taraftarlarının "La Scaloneta" şarkısıyla coştu, coşturdu. Zorlu geçmesi beklenen yarı final maçında Arjantin, 32. dakikada penaltı kazandı. Alvarez, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. İki dakika sonra Lionel Messi, Livakovic'i çaresiz bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakika penaltıyı yaptıran Julian Alvarez, biraz da şansının yardımıyla ceza sahasına taşıdığı topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.



69. dakikada sihirbaz işbaşındaydı. Lionel Messi, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken; ortaya bıraktığı topta Julian Alvarez golü bulmakta zorlanmadı ve maçın skorunu ilan etti: 3-0. İkili Arjantin'i 2014'ten sonra finale taşırken; Tangocuları tarihinde üçüncü Dünya Kupası'na da yaklaştırdı.

HAYRAN OLARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ AYNI SAHAYI PAYLAŞTI



Hırvatistan galibiyetinin en büyük mimarlarından Julian Alvarez, gollerinin sevincini ilk olarak idolu Lionel Messi ile yaşadı. Çocukluğundan bu yana Messi ile yan yana oynamanın hayalini kurduğu bildirilen Alvarez'in 11 yıl önce ikonu ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. 2011'de Messi ile çektirdiği fotoğrafı gururla saklayan Alvarez, futbol efsanesiyle birlikte oynama hayalini ilk olarak 4 Haziran 2021’deki Arjantin-Şili maçında gerçeğe dönüştürdü. İkili daha sonra 18 karşılaşmada birlikte milli formayı giydi.

Dün akşamki maçın iki kahramanı, Arjantin'in gollerinde de başrol oynadı ve Lionel Messi'nin tek eksiği Dünya Kupası şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşıldı.

MESSI MATTHAUS'UN REKORUNA ORTAK OLDU, BATISTUTTA'YI GEÇTİ

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Arjantin yarı finalde yine kaybetmedi

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

Rusya 2018'in rövanşını aynı skorla aldı

Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Messi, krallık yarışında Mbappe'yi yakaladı

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.

Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

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14/12/2022 10:37