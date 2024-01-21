Efsanevi aktör Anthony Hopkins hayatını kaleme alıyor

İki Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins, otobiyografisini yazdığını söylediği son röportajında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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21/01/2024

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Efsanevi aktör Anthony Hopkins hayatını kaleme alıyor

Geçtiğimiz aylarda ünlü psikanalist Sigmund Freud’u canlandırdığı “Freud’s Last Session” filmiyle gündeme gelen Galler doğumlu oyuncu Anthony Hopkins, otobiyografisini yazdığı yeni sürecini değerlendirdi.

"Bu tuhaf bir süreç." açıklamasında bulunan 86 yaşındaki Hopkins, “Tek bir şeyle nasıl kutsanmış olduğumu fark ettim. Belki de bu benim beynimdir. Oldukça iyi bir hafızam var. Yılların içindeki ayların günlerini hatırlıyorum.” şeklinde konuştu.

Hayat öyküsünde anlatacak çok hikayesi olduğuna dikkat çeken Hopkins, çalışmadığı zamanlarda da günlerini piyano çalmak, resim yapmak ve ailesiyle vakit geçirmek gibi kendisine keyif veren şeylerle dolduruyor.

Mutlu evliliğinin sırrı sorulduğunda da "Sadece evet deyin" diyerek esprili bir şekilde yanıt veriyor.

"Genel olarak şanslıyım" diyen aktör, "İnişler, çıkışlar, depresyon, umutsuzluk, öfke ve benzeri şeyler yaşadım, ancak son birkaç yıldır yavaş yavaş 'Eh, hâlâ buradayım' diye düşünüyorum" diye ekledi.

Kendisi hayatına dönüp bakmaya vakit ayırırken, 20 yıllık eşi 67 yaşındaki Stella Arroyave de aynısını yapıyor. Arroyave, şu anda ödüllü oyuncuyla ilgili bir belgesel üzerinde çalışıyor.

21/01/2024 17:41
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TAGS: Anthony Hopkins, haber, dünya
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