Efsanevi müzik grubu Nirvana’nın şarkılarından biri yeniden hayat buluyor!

Ülkemizin en başarılı DJ’lerinden ve prodüktörlerinden biri olan Umut Özsoy, yurt dışında yaptığı başarılı işlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Efsanevi grub Nirvana’nın ‘Come As You Are’ adlı parçasına muhteşem bir Cover yapan başarılı DJ, 16 Nisan Cuma günü Lab Recordings ve Sony Music işbirliği ile parçasını dinleyicilerle buluşturacak. ‘Come As You Are’ adlı parçanın dağıtım haklarını dünyaca bilinen plak şirketi Sony Music devralırken, parçanın çıkışı Lab Recordings tarafından sağlanacak. Türkiye’de ve dünya çapında milyonlarca dinleyiciye sahip olan Lab Recordings sahibi İlkay Sencan, ‘Come As You Are’ parçasının Mixing ve Mastering işlemini üstlenirken, Umut Özsoy yapmış olduğu Nirvana Cover parçasından hemen sonra yep yeni projelerle hayranlarının karşısında olacağının müjdesini verdi.

12/04/2021 21:06