Efsanevi televizyon sunucusu Phil Donahue hayatını kaybetti

ABD televizyonlarının gündüz kuşağının en önemli isimlerinden Phil Donahue 88 yaşında hayatını kaybetti.

Donahue'nin pazar günü, geçirdiği bir hastalık sonucu ailesinin yanında hayatını kaybettiği bildirildi.

Donahue, kendi adını taşıyan şovunun sunuculuğunu yapıyordu ve bu program modern gündüz kuşağının öncülüğünü yaptı.

1970 yıllarda televizyonda yayıncılık hayatına başlayan Donahue'nin programı, kürtaj, cinsel devrim ve ırksal ilişkileri de dahil olmak üzere bir zamanlar televizyon için tabu sayılan konuları ele alıyordu.

Donahue, konuklarını agresif bir şekilde sorgulaması ve dinleyicilerine seslerini duyurma şansı vermek için stüdyoda koşuşturmasıyla tanınıyordu.

Donahue’nin programının başarısı, başta Oprah Winfrey olmak üzere diğer gündüz kuşağı talk show sunucularının önünü açtı.

Kariyerine 1950'lerin sonlarında radyoda başlayan ve daha sonra televizyona geçen efsanevi sunucu, suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy, senarist Johnny Carson ve insan hakları savunucusu Malcom X'in de aralarında bulunduğu birçok etkili kişiyle röportaj yaptı.