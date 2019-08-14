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Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

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14/08/2019

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Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11’de Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

(BRT/AA)

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TAGS: ege, deprem
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