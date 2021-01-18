Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan depremin derinliği 28 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
18/01/2021
AFAD verilerine göre saat 7:23’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Akdeniz’i gösterdi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.