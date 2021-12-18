Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 3.25 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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18/12/2021

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Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre saat 08:16'da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Mora ile Girit Adası arasında açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yaklaşık 58 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin başkent Atina’dan Girit’e kadar hissedildiği ifade edildi. Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, medyaya yaptığı açıklamada, “Derinliği nedeniyle sarsıntı daha geniş bir alanda hissedildi” dedi.

YARALI VE ÖLÜ BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Yunanistan itfaiye teşkilatı herhangi bir hasar bildirimi olmadığını aktarırken, ölü ve yaralı bilgisine yönelik açıklama yapılmadı.

18/12/2021 09:21
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TAGS: Ege Denizi, deprem, haber, kktc
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