AFAD verilerine göre saat 08:16'da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Mora ile Girit Adası arasında açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yaklaşık 58 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin başkent Atina’dan Girit’e kadar hissedildiği ifade edildi. Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, medyaya yaptığı açıklamada, “Derinliği nedeniyle sarsıntı daha geniş bir alanda hissedildi” dedi.

YARALI VE ÖLÜ BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Yunanistan itfaiye teşkilatı herhangi bir hasar bildirimi olmadığını aktarırken, ölü ve yaralı bilgisine yönelik açıklama yapılmadı.

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18/12/2021 09:21