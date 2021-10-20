Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

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20/10/2021

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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

20/10/2021 09:29
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TAGS: ege denizi, deprem, haberkıbrıs,
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