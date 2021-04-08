Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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08/04/2021

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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.

08/04/2021 08:54
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TAGS: Ege Denizi, deprem
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