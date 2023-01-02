Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 212,75 kilometre uzağında gerçekleşti.

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02/01/2023

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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinden 6,51 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

02/01/2023 11:05
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TAGS: Ege Denizi, deprem
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