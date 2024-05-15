Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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15/05/2024

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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 04.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yeri ise 45.60 kilometre ile İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.

15/05/2024 08:33
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TAGS: deprem
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