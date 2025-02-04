Ege Denizi’nde 4,6 büyüklüğünde deprem!

Son günlerde Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede tedirginliğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.46'da Ege Denizi merkezli 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde Sarsıntılar Sürüyor

28 Ocak'tan bu yana bölgede 600’e yakın deprem meydana geldi. Deprem fırtınası şeklinde devam eden sismik aktivite kapsamında: