Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.

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10/01/2023 10:01