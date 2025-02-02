Ege Denizi'nde art arda deprem! Naci Görür'den son dakika açıklaması: Kıyıya yakın olanları uyardı

Ege Denizi'nde dünden bu yana peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bugünkü sarsıntılar sonrasında Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, kıyı bölgelerindeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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02/02/2025

Ege Denizi'nde art arda deprem! Naci Görür'den son dakika açıklaması: Kıyıya yakın olanları uyardı

Ege Denizi'nde dünden bu yana peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bugünkü sarsıntılar sonrasında Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, kıyı bölgelerindeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremler peş peşe yaşanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Ege Denizi'nde merkez üssü farklı noktalar olan en az 8 sarsıntı kaydedildi.

Dün de Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmişti.

Naci Görür'den uyarı

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda gerçekleşen ve sıklığı artan depremlere dikkat çekti.

Görür, "Ege kıyılarımızda, söz konusu bölgeye yakın olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Depremlerin artması, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarda tedirginlik yaratırken uzmanlar, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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TAGS: Ege Denizi’nde art arda deprem! Naci Görür’den son dakika açıklaması: Kıyıya yakın olanları uyardı
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