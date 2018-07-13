HABER KIBRIS

Ege Denizinde Can Pazarı

İzmir Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu yapıldı. Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edildi.

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13/07/2018

Ege Denizinde Can Pazarı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası’nda mahsur kalan yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası’nda yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, 34 kişi oldukları belirlenen göçmenleri kurtarmak için operasyon yürüttü.

Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi. İki Sahil Güvenlik helikopterinin katıldığı kurtarma çalışmalarında göçmenlerin tamamı kurtarıldı.

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TAGS: Türk Sahil Güvenlik, İzmir, Çeşme, ege denizi, haber, kıbrıs
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