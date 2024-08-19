Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'da hafif hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'da hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 234 kilometre mesafede gerçekleşti ve hafif şekilde hissedildi.

Deprem, Türkiye saati ile 07:32'de, Girit Adası'nda meydana geldi. Depremin derinliği 8.78 kilometre olarak kaydedildi. Datça ve çevresinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açsa da can ve mal kaybı yaşanmadı.