Ege Denizi’nde deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 16.01’de, merkez üssü Ege Denizi (Sakız Adası) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedildi.

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04/12/2021 15:40