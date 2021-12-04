Ege Denizi’nde deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 16.01’de, merkez üssü Ege Denizi (Sakız Adası) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedildi.
04/12/2021
Gelen son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 16.01’de, merkez üssü Ege Denizi (Sakız Adası) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedildi.