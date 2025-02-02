Ege Denizi'nde deprem: 4.7 büyüklüğünde açıklandı

Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 6 km altında gerçekleşti.

Ege Denizi’nde dünden bu yana art arda depremler meydana geliyor. Bölgede büyüklüğü 3,5 ve 4,4 arasında değişen birçok sarsıntı yaşandı.

Depremler bugün de sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de Ege Denizi’ndeki Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü Aniye Adası açıkları olarak açıklandı. Ada, Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor.