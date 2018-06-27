Ege Denizi’nde deprem İzmir sallandı!

Türkiye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00 sıralarında İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi.

4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Kısa süreli sarsıntı, en yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.