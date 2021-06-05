Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23:23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 11.09 olarak açıklandı.

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı. Çataklı, "Muğla - Datça açıklarında saat 23.23’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

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05/06/2021 09:30