Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD'ın son verilerine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22/10/2021
AFAD'ın son verilerine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.