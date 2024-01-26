Ege Erülkü, Londra'da Yarışlarda Başarıya İmza Attı

Türk sporunun gelecek vaat eden isimlerinden Ege Erülkü, 25 Ocak 2024 tarihinde Londra'da düzenlenen Lee Valley Velodromu'nda gerçekleştirilen Youth League Yarışları'nda dikkat çeken bir performans sergiledi. Bir gecede üç farklı müsabakada yer alan genç sporcu, tecrübeli rakipleri arasında önemli bir çıkış yakaladı.

Erülkü, Scratch dalında gerçekleşen ilk yarışta tecrübeli rakiplerine karşı mücadele etti ancak puan alamayarak yarışı tamamladı. İkinci yarış olan Point Elimination'da ise rakiplerini geride bırakarak önemli bir performans gösterdi ve ikinci sırada yer aldı. Üçüncü ve son yarış olan 40 tur boyunca devam eden Point yarışında ise güçlü rakipleri arasında puan alamasa da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere'deki bu yarışların lig formatında olması nedeniyle, sporcuların performansları yıl sonunda topladıkları puanlarla belirleniyor ve kürsü yapılmıyor. Ancak, bu deneyimler genç sporcuların gelecekteki hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerinde önemli bir rol oynuyor.

Bisiklet Federasyonu olarak 2022 Kasım ayında göreve başladıkları günden itibaren ileriye dönük 4 yıllık bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten yetkililer, başarılı genç sporcuları Avrupa'da başarıyla temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurguladılar. Ayrıca, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve gençler arasında güvenli bir spor ortamı oluşturmak amacıyla bisiklet, malzeme ve eğitim desteği sağlamak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ege Erülkü'nün yanı sıra Emre Kaplan gibi başarılı genç sporcuların da Türkiye ve Avrupa arenasında daha sık görüleceği belirtildi.