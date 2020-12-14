Ege ve Akdeniz yağışların etkisinde

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14/12/2020

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Ege ve Akdeniz yağışların etkisinde

Fırtınalı ve yağışlı hava Türkiye’de Ege ve Akdeniz sahillerini olumsuz etkiledi.

İzmir’de 4 gündür aralıklarla devam eden ve dün gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan bir aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki iki kişi kayboldu.

Kaybolanların birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Antalya’da da gök gürültülü sağanak nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Güzelbağ ile Kundu turizm merkezindeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

İtfaiye ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye motorlarıyla çalışma gerçekleştirirken, bazı araçlar biriken sular nedeniyle yollarda kaldı.

14/12/2020 12:27
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