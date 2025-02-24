Ege'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 14.33'te ve 19,7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde son olarak 4.0'ün üzerindeki son deprem 19 Şubat'ta meydana gelmiş ve depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülmüştü.

AFAD'da yer alan bilgilere göre ise; depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.