Ege’de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem…

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10/02/2025

Ege’de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem…

Ege Denizi'nde günlerdir aralıksız süren depremler korkutmaya devam ediyor. Saat 23.16 sularında Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde TSİ 23.16'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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TAGS: Ege’de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem…
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