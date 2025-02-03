Ege'de art arda depremler: Yunan adalarını terk ediyorlar

Ege'de 28 Ocak'tan beri yaşanan sismik aktiviteler sürüyor. 400'ün üzerinde deprem yaşanan bölgede bugün de sarsıntılar meydana geldi. Birçok ada sarsıntılardan etkilenirken Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik sebebiyle bölgeden çok sayıda kişi ayrıldı

Ege Denizi'nde art arda deprem yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu. Bugün de saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Daha sonra ikişer dakika arayla, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Üç depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli verilerine göre, en son saat 12:29'da 5.1 ile tekrar sallandı.

Adalar sallanıyor

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Santorini ve Amorgos'ta yer alan Anidros bölgesinde son 48 saatte bölgede 200'den fazla sismik faaliyetin kayda geçtiği, mevcut veriler ışığında bunların su altı fay hatlarından kaynaklandığı ve volkanik faaliyetlere bağlı olmadığını vurguladı.

Yunan bakan, Santorini Anafi, Ios ve Amorgos adalarında okulların 3 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Kikilias, ayrıca Ammoudi, Armeni, Korfos ve Fira Liman'ından uzak durulması çağrısı yaptı.

Santorini adasını terk ediyorlar

Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik sebebiyle bölgeden çok sayıda kişi ayrıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı Ada sakinleri geceyi araçlarında geçirdi. Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi. Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı.

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirmişti.

Kurtarma ekipleri sevk edildi

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı. Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti. Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti.

30 kilometrelik fay hattı aktifleşti

Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi'nden Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis, Yunan basınına yaptıkları açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin tektonik kökenli ve aktif hale gelen fay hattının 30 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Papadopulos, sismik hareketliliğin 24 Ocak'tan bu yana sürdüğünü ancak 1 Şubat sabahından itibaren yoğunlaştığını, depremlerin sayısı ve büyüklüklerinin arttığını dile getirerek, "Şu ana kadar sistemimiz 400’den fazla deprem kaydetti ve analiz etti ancak daha küçük ölçekli çok sayıda depremi analiz edemiyoruz" dedi.

Sismik hareketlerin deniz altında gerçekleşmesi nedeniyle büyük çaplı yıkıcı etki göstermesi olasılığının düşük olduğuna dikkati çeken Papadopulos, "Depremler, deniz altı tektonik çukurunda meydana geliyor. Depremlerin ciddi hasara yol açabilmesi için çok daha büyük şiddete ulaşması gerekir" diye konuştu. Papadopulos, Santorini Volkanı'nın etkilenme ihtimaliyle ilgili ise şu an için bu tür bir hareketliliği tetikleyecek jeofiziksel koşulların oluşmadığını dile getirdi.

'Sismik hareketlilik endişe verici'

Sismoloji Profesörü Skordilis de Santorini açıklarındaki sismik hareketliliğin endişe verici olduğuna işaret etti. 20 kilometreden uzun fay hattının aktif hale geldiğini söyleyen Skordilis, aynı hattın 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde deprem ürettiğini söyledi. Skordilis, daha büyük deprem olasılığına ilişkin, "Kesinlikle göz ardı edilemez. Olası bir senaryo değil ancak bu ihtimalin tamamen dışlanamayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Ege’deki depremler türkiye’yi ne kadar etkiler?

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.