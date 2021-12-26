Ege'de göçmen faciaları: 3 günde 30 kişi öldü
26/12/2021
Geçen hafta Ege Denizi'nde 3 günde 3 göçmen faciası yaşandı, 30 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan, kara sularında yaşanan facialardan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.
Çarşamba günü Santorini ve Folegandros adaları açıklarında, çoğu Iraklı 50 göçmeni taşıyan bot battı.
3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 13 kişi kurtulmayı başardı. Onlarca kişi ise kayıp.
Kurtarılan sığınmacılar Santorini Adası'na nakledildi.
Girit-Mora arasında bot alabora oldu
2'nci facia perşembe günü Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yaşandı; göçmen botu alabora oldu.
İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerden 11'i yaşamını yitirdi, 27'si çocuk 90 kişi kurtarıldı.
Paros Adası açıklarında 16 kişi öldü
Cuma günü ise Paros Adası açıklarında 80 civarında göçmeni taşıyan tekne battı.
Olayda 1'i bebek 16 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi kurtarıldı.
Kayıpları arama çalışmaları sürerken, Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, yaşananlardan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.