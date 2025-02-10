Ege'de peş peşe depremler meydana geldi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
10/02/2025

Ege'de peş peşe depremler meydana geldi

Ege Denizi’nde Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. 26 Ocak’ta başlayan “deprem fırtınası” boyunca 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün gece 22.05’te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

-İzmir ve Aydın'da da hissedildi

5,1 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Aydın’da da hafif şekilde hissedildi.

Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı.

5,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kısa süre içinde 4,5 ve 4,3 ile 4,4 büyüklüğünde üç deprem daha gerçekleşti.

Sarsıntılar yaşanmaya yeni günde de devam ediyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs, ege, deprem
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.