“Egemen Eşitlik Platformu” kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve bazı yerel kuruluşların desteğiyle “Egemen Eşitlik Platformu” oluşturulduğu açıklandı.

Basına açıklanan platformun manifestosuna göre, toplumsal bir hareket olarak kurulan “Egemen Eşitlik Platformu”, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunuyor ve bunu nihai bir çözüm modeli olarak görüyor.

“Platform, iki devletli egemen eşitliğe dayalı bir modelin hayata geçirilmesine ve tam bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmasına inanan gönüllülerden oluşmaktadır” denilen manifestoda, müzakere sürecinin Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığı belirtildi ve “Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman eşit statüde görmeyen Rum tarafının, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü kabul etmeyeceğini uluslararası kamuoyu çok iyi bilmektedir” denildi.

Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında ezilen ve dünyadan izole edilen taraf olduğu kaydedilen manifestoda, “Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasında herhangi bir sorumluluğu bulunmayan Kıbrıs Türk Halkı meselenin çözümsüz kalmasının mağduru olmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Egemen Eşitlik Platformu’nun, bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm ışığında birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde nihai bir çözümün sağlanması hususunda ısrarcı olunacağı ve bu doğrultuda ucu açık olmayan bir müzakere sürecine destek vereceği belirtilen açıklamada, şu çağrıda da bulunuldu:

“Kıbrıs’taki iki eşit halktan biri olan Kıbrıs Türk halkının, bu topraklar üzerinde hür ve onurlu yaşayabileceği iki devletli modelin tek çözüm yolu olduğuna inanan ve buna destek veren tüm gönüllüleri Egemen Eşitlik Platformu çatısı altında birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”

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29/10/2021 17:47