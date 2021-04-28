Egemen eşitlik talebine anında “ret” tavrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu.

Rum basını, Rum lider Nikos Anastasiadis’in öneri metnine yanıt vermek için hazırlandığını duyurdu.

Cyprus News Agency haberi “Tatar, Güvenlik Konseyi Kararıyla Egemen Eşitliği Güvence Altına Almak İstiyor, Kıbrıs Rum Tarafı Yanıt Verecek” başlığı ile aktardı.

CNA’nın haberi şöyle:

Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar tarafından, Kıbrıslı Türklere eşit egemenlik ve iki egemenin aralarında ortaklık kurarak Kıbrıs'ta iki devletli çözüm sağlamaya yönelik altı maddelik bir yol haritası bugün Cenevre'deki Kıbrıs meselesi gayri resmi konferansta masaya sunuldu.

Kıbrıs Rum tarafı da, bu akşam gerçekleşecek Anastasiadis-Guterres ikili görüşmesinde Sayın Tatar'ın tutumu ve önerilerine yanıt niteliği taşıyan belgeyi BM’ye sunacak.

Edinilen bilgilere göre, Tatar, bugünkü genel oturumunda sunduğu iki sayfalık belgede, Kıbrıs Türk tarafının önerisinin, adadaki iki devlet arasında içsel eşitlik ve egemenliklerine dayalı bir ortaklık kurmayı amaçladığı belirtiliyor.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 20:40