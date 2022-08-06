Eğer hakkındaki bilgi doğruysa dünya ayağa kalkacak

148 yaşında hayatını kaybettiği iddia edilen Dr. William Mead'in uzun yaşamın sırrını içeren ilacı, kendisiyle birlikte mezara gömdürdüğü iddia ediliyor. 1652 yılında vefat eden Mead'in mezarı hakkındaki bilginin doğru olması durumunda bilim tarihinin yeniden yazılabileceği ifade ediliyor.

İngiltere'nin Londra kentinde 1600'lü yıllarda yaşayan ve 1652 yılında 148 yaşında öldüğü iddia edilen Dr. William Mead hakkındaki hikaye, gizemini korumaya devam ediyor. Uzun yaşamın sırrını bulduğu iddia edilen Mead, yine iddialara göre bulduğu ilacın dünyanın sonunu getirebileceğine inanarak kimseyle paylaşmamayı tercih etti.

LONDRA'NIN DIŞINDA GÖMÜLDÜ

Londra kentinin dışında bir mezara gömülen Mead'in öldüğü vakit, uzun yaşam iksirini de yanına gömdürdüğü iddia ediliyor. Fakat bu söylenti hala iddiadan ibaret ve Mead'in mezarı şu ana kadar hiç açılmadı.

EĞER DOĞRUYSA BİLİM TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR

Mead hakkındaki bu söylentiler, duyanları çok heyecanlandırıyor. İnsanlar, uzun yaşamın ilacı olma ihtimalini bile heyecan verici olarak buluyor. İngilizler ise Mead'in mezarının kazılması ve herhangi bir ilaç çıkması durumunda bunun bilim tarihi açısından büyük bir gelişme olacağını öne sürüyor.

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06/08/2022 20:00