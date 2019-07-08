Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu üst düzey temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu Ankara’da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu’na Ankara temaslarında Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürker ile Kültür Müdür Şehbal Hamzaoğulları, Müşavir Murat Aktuğ ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten eşlik ediyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun YÖK ile gerçekleştireceği görüşmelerde YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle Büke ve YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu da katılacak.