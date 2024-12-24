Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: ''Çocukların güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğiz''

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların güvenliğiyle ilgili Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, birçok okulun güçlendirilmesi ve tadilatının yapıldığını ifade etti. Bakan, depreme dayanıklı okul projelerinin zaman alacağını ve mimarların gözleme dayalı çalışmalar yapmasının gerekli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, üç yıl içinde okul güvenliğiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını ancak bu sürecin gerçekçi bir takvime dayandığını vurguladı. Şu anda hiçbir sınıfta öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını belirten Bakan, "Can güvenliği risk altında olmayan sınıfımız yoktur" dedi.

Ayrıca, risk taşıyan sınıfların hemen boşaltıldığını ve herhangi bir konfor eksikliği durumunda da güvenlik ön planda tutulduğunu söyledi.

Bakan, geçmişte yaşanan felaketlerden ders alarak, çocukların güvenliği konusunda asla taviz verilmeyeceğini, kim ne derse desin yoluna devam edeceklerini belirtti. Çavuşoğlu, bu tür ihmallerin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağına dair de net bir mesaj verdi.