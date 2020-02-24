Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: DAÜ’de rektör krizi oldu ama siyaset karışmadı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, DAÜ’nün siyasetle gündeme gelmesinin yanlış olduğunu, tartışmaların DAÜ’nün yaşatılması, geliştirilmesi ve daha iyiye götürülmesi amacıyla olması gerektiğini ifade ederek, DAÜ’de geçmişte birçok sorunlar yaşandığının unutulmaması gerektiğini, o gün ekonomik akılla adımlar atılmasaydı bugün DAÜ’nün olmayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, DAÜ’de bulunan maddi kaynakların sadece maaşları karşılayacak bir ücret olduğunu ifade ederek, DAÜ’ye siyaseten bakmadıklarını, ülkenin lokomotifi olması gerektiği görüşüyle tamamen üniversite sektörüne örnek olacak şekilde yaşamını sürdürmesi amacıyla baktıklarını vurguladı.

“DENK BÜTÇEYLE GELMEZSE BU BÜTÇEYİ GEÇİRMEYECEĞİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, “DAÜ eğer bütçe denk bütçe hedefiyle bana ulaşmazsa hiçbir şekilde bu bütçeyi geçirmeyeceğim” diyerek, DAÜ’de tamamen kendi kendine yeten bütçeye geçilmezse bütçeye katkı vermeyeceğini, DAÜ’nün kendi kendine yetecek bir şekilde çalışması gerektiğini, “deliklerini” kapatması gerektiğini kaydetti.

Acente sisteminin açtığı yaraların büyük olduğunu, DAÜ’de “ben harcayayım, sıkışınca devlet bir şekilde öder” diye bir şeyi kabul etmediğini ifade eden Çavuşoğlu, “DAÜ’de rektör krizi oldu ama siyaset karışmadı. ‘DAÜ’yü doğru yönetin’ dışında bir söz olmadı. Bazı kişiler kendilerini korumak için siyaseti içine çekmeye çalışıyorlar ama biz her zaman DAÜ’den taraf olduk. DAÜ’de kim siyaseti alet ediyorsa kendi yerini korumak için yapıyor. Biz DAÜ’de yapılması gerekenlerin farkındayız ama yöneticilerini geleceği için kendi seçmek zorundadır. Biz bu işe dahil olmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, siyasetin DAÜ’de profesör seçimi veya başka bir seçim için taraf olmadığını, etik kurulların seçimine karışmak gibi bir ihtiyaçları olmadığını, DAÜ’nün kendi içinde seçimini yapacağını ifade etti.

“DAÜ’YÜ MACERAYA SÜRÜKLEYECEK BİR SİYASİ ADIM ATMAMI BENDEN KİMSE BEKLEMESİN”

Çavuşoğlu, DAÜ’de yeni bir sistemin tartışılması gerektiğini de ifade ederek, “DAÜ hepimizin. Gelen artış yapacak, giden artış yapacak, devlet de karşılayacak… Yok öyle bir şey! Denk bütçe yapılacak. DAÜ’yü maceraya sürükleyecek bir siyasi adım atmamı benden kimse beklemesin” diye konuştu.

24/02/2020 12:52