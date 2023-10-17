Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Din dersleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis'te CTP Milletvekili Kürşat’ın konuşmasına değindi.

Çavuşoğlu, Kürşat'ın değindiği bir çok konunun altının doldurulmasına muhtaç olduğunu söyleyerek, “Sözde hükümet varsa, muhalefet de sözde. O yüzden bunu kabul etmiyorum" dedi.

Çavuşoğlu, yapılaşma yoğunluğu olan İskele’de imar planı ihtiyacı olduğunun aşikar olduğunu belirterek, devletin orada yapması gereken düzenlemelerin daha önce üretilen planların mahkemeye taşınmasından dolayı geciktiğini söyledi. Çavuşoğlu, azalan tarım arazilerinin doğru olduğunu ancak sınıflandırıldıklarını anlattı.

Ülkeyi seven biri olarak yapılması gerekenleri eleştiri de yaparak ortaya koyduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ülkeyi daha iyi yönetmenin ve planlamanın herkesin görevi olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, ülkede yaşayan yabancılara Türkçe öğretmeye ilişkin çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, bakanlık olarak bunları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, söylenen “nüfus politikası” kapsamında yabancılara yönelik mal satışı ve yerleşim konusunda yüzde 3'lük bir sınırlama yaparak, nüfus yoğunluğunun önünü kesmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, en erken zamanda bunu yapıp, eğitim, sağlık ve altyapı üzerindeki baskıyı azaltmak istediklerini ifade ederek, İskele’de yerel nüfus göz önünde bulundurulduğunda, yetersizliklerin ortaya çıkacağını bildiklerini belirtti.

Soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, din dersleriyle ilgili denetimlerin yapıldığını, gerekli tedbirleri aldıklarını, gizli bir çalışma olmadığını ve manşetlere taşınan olayların da denetimlerin sonucu ortaya çıktığına işaret etti.