Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Kitaplarda çok kültürlülüğü öğretebilmek için düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tartışmalara yol açan okul kitaplarındaki değişikliklerle ilgili olarak "kitabın arkasındayız" yorumunu yaptı.

Kıbrıs TV’ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kitaplarla ilgili 25 kişilik bir ekip oluşturulduğunu kitaplarda çok kültürlülüğü öğretebilme adına bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, kitapların pedagojik açıdan uygun olduğunu kitaplardaki başı açık ve tesettürlü görsellerin ise inanç ve kılık-kıyafet özürlüğü olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Biz bu kitabın arkasındayız toplumu rahatsız eden bir şey olsaydı ben bu kitaba müdahale ederdim” dedi.