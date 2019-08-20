Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Ortada sansür yok
“Ortada sansür değil, oynanması uygun bulunmayan bir oyun vardır”
20/08/2019
HK
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Devlet Tiyatroları’nda bir eserin sansürlenmesi iddialarına canlı yayında cevap verdi
Çavuşoğlu, BRT’den canlı yayınlanan basın toplantısında “Yangın Yerinde Kabare” oyununa sansür uygulanmadığını, oyunun edebi kurul tarafından uygun bulunmadığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizdeki tiyatro sanatını bir oyun üzerinden değerlendirmek yanlıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakaret derecesine varmamalı” dedi.
Çavuşoğlu "Sahnelerde değil ama sosyal medyada sergiledikleri tiyatroyu figüranlarıyla birlikte sahnelemeye devam ediyorlar.” dedi