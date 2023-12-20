Eğitim Bakanı Çavuşoğlu TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yayımladığı mesajla Türk Ajansı Kıbrıs(TAK’ın) 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya gönderdiği kutlama mesajında, Kıbrıs Türk halkının sesi olmak ve haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973'te kurulan TAK’ın, ilkeli ve objektif habercilik anlayışıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Gerek Kıbrıs Türk basınının ilerlemesine ve gelişmesine gerekse toplumun demokratikleşmesine büyük katkılar sağlayan TAK, halkın sürekli haber alması adına çok önemli ve zor görevler üstlenmektedir. Doğru, güvenilir ve ilkeli duruşundan ödün vermeden, Kıbrıs Türk toplumunun sesinin dünyaya duyurulması noktasında ortaya koyduğunuz üstün hizmetlerden dolayı, şahsınızda tüm TAK personelini kutluyorum. Bu çerçevede, TAK’ın gelişerek bugünlere gelmesinde emeği olan değerli personellerinizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum”