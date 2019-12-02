Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'çöken inşaatla' ilgili açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yaşanan okul inşaatı kazası kadar, konuya ilişkin açıklamalara üzüldüğünü kaydetti.

Dedikodularla hareket edildiği eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, ihale süresinin150 gün olduğunu ve ihalenin de 40 gün sürede bitirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin özel okulda eğitimine devam etmesinin çok normal olduğunu kaydetti.

Cemal Özyiğit’in döneminde başlayan ve şu anda da devam eden projesinin en itibarlı bir ofiste çizildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılanların devletin prosedürleri içeresinde yapıldığını fakat eline her kalem alanın yaptığı eleştirilerin doğru olmadığını kaydetti.

Bazı açıklamaların dünyadan haberi olmayan kişiler tarafından yapılıyormuş gibi olduğuna işaret ederek, bu tip açıklamaların hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her şeyde siyaset, her şeyde siyaset, geldiğimiz nokta belli” ifadelerini kullandı.

Beton dökme onayının olduğunu ve buradaki hatanın da tamamen işçilik hatası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, inşaatın yıkılan bölümünün yaklaşık 400 metrelik bir bölüm olduğunu söyledi ve inşaatın durumunu yer aldığı fotoğrafları milletvekillerine gösterdi.

İnşaatın tamamen kalıp hatasından kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, yapımda olası bir hatada kusurlu görülen kişilerin de bedelini ödeyeceğini söyledi.

İnşaatın yıkılmayan taraflarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, çöküntünün de direklerin konduğu yerde sağlamlaştırmanın yapılmamasından kaynaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, ihalenin de Merkezi İhale Komisyonu çerçevesinde tamamlandığını işaret etti.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, gazetelerde gereksiz eleştiriler olduğunu ancak gerek kendisinin, gerekse devletin insani değerlere büyük değer verdiğini belirtti.

İnşaatın 40 günde bitirilmesi baskısının doğru olmadığını, bunu yazan basının da yalan yazdığını söyleyen Çavuşoğlu, inşaatın gereken sürede tamamlanacağını kaydetti.

Asıl raporun kurulacak komisyon tarafından verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, ilk öngörünün hatanın kalıplardan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, inşaat kazasından dolayı gerekli araştırmaların yapılmaya başlandığını kaydetti.

İnşaatın teknik boyutuyla ilgili bilgiler de veren Atakan, sorunun kalıp sisteminin kuruluş sisteminden kaynaklandığı fakat bunun komisyonun çalışmasından sonra netleşeceğini belirtti.

02/12/2019 16:15