Eğitim Bakanı Özyiğit'ten Diploma Açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması konusunda, krize oynamak istemediklerini, sadece Hukuk Dairesinden görüş aldıklarını ve bu doğrultuda hareket etmek istediklerini söyledi.

Özyiğit, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesinden bu sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı olan diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerinkiler gibi imzalanıp onaylanıp okula gönderildiğini söyledi.

Özyiğit, İlahiyat Kolejinin kurulduğu günden beridir tartışma konusu olduğunu, hatta bu okul için davalar açıldığını, kendisinin göreve gelmesinin ardından başka bakanların yapmadığını yapıp okulu ziyaret ettiğini ve “Bu okul da bizim, devlet okulumuz ve burayı sahiplenmeye geldim” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitim anlayışı adına gerekli yönlendirmelerin yapılacağını daha önceden söylediğini dile getirerek, ısrarla olaya ideolojik yaklaşmaya çalışanlar bulunduğunu, fakat belli kurallar varsa bunların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Pedagojik ve ülke gerçeklerine uygun bir bakış açısıyla konuya yaklaştıklarını anlatan Özyiğit, geçtiğimiz Pazartesi YDP Başkanı Arıklı’nın “Mahkeme kararları var, diplomalar verilemeyecek” şeklinde konuşmasına rağmen, kendilerinin “Diplomalar verilecek” dediklerini, geçtiğimiz yıllarda uygulanan genelgenin aynısını bu yıl da uyguladıklarını ifade etti.

“Koltuk için değil ülkemiz için buradayız” ifadelerini kullanan Özyiğit, Bakanlıktaki ilgili müdürlüğün diplomaları incelediğinde başı kapalı fotoğraf bulunan diplomalar gördüğünü ve bunların Bakanlık tarafından imzalanmadığını anlattı.

Hoşgörü ortamı ve pedagojik sebeplerden, gençlerin kendilerini bir kenara atılmış gibi hissetmemesi adına diplomaların aynı gün ama imzasız verilmesi gerektiğini söylediklerini belirten Özyiğit, bir gazetenin verdiği haberin kendilerinin demokrasi anlayışına sığmadığını kaydetti.

HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜ…

Diplomalar konusunda Hukuk Dairesi’nden görüş alındığını ve bu görüşün bu sabah Bakanlığa ulaştığını ifade eden Özyiğit, başörtülü fotoğrafların yer aldığı diplomaların da öğrencilere imzalı şekilde verilmesi yönünde görüş geldiğini söyledi.

Demokrasi, insan hakları ve hukuka saygılı olduklarını aktaran Özyiğit, diplomaların onaylanarak gün içinde ilgili okula gönderileceğini belirtti.