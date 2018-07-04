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Eğitim Bakanı: Yerli öğrenciler tesadüfi olarak üniversitelere yerleşiyor

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04/07/2018

Eğitim Bakanı: Yerli öğrenciler tesadüfi olarak üniversitelere yerleşiyor
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KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de başladı.

Çalıştaya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile bazı yetkililer de katıldı.

Yükseköğretimin temel politikalarının belirleme süreci, YÖDAK’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Yükseköğretim Denetim Sistemini daha etkin hale getirme konularının işleneceği üç günlük Çalıştayın sonunda bir bildirge sunulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit çalıştayda yaptığı konuşmada: “Üniversite aşamasında ülke ihtiyaçları doğrultusunda doğru yönlendirme yapmalıyız. Yerli öğrenciler tesadüfi olarak üniversitelere yerleşiyor” dedi

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TAGS: cemal özyiğit
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