Eğitim Bakanı'ndan okulların açıklamasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar neticesinde 1 Şubat 2021’de açılması öngörülen Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu ile Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu dışında kalan okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını ve olmamasını dilediklerini belirtirken, 18 Ocak 2021 sonrasındaki iki haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını da bildirdi.

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14/01/2021 14:20